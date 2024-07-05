«Зенит» — «Тальерес»: текстовая онлайн-трансляция матча Летнего кубка начнётся в 19:30

Сегодня, 5 июля, состоится матч Летнего кубка, в котором примут участие санкт-петербургский «Зенит» и аргентинский «Тальерес». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом матче Летнего кубка «Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 5:2. Для аргентинского клуба эта встреча станет первой на турнире.
Напомним, в товарищеском международном турнире выступают чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Тальерес» и «Сочи». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и продлится до 14 июля. Отметим, что «Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.
- 5 июля 2024
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