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Роман Шишкин: матч Германии и Испании, безусловно, достоин финала

Роман Шишкин: матч Германии и Испании, безусловно, достоин финала
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Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В двух первых четвертьфиналах Евро вообще нет фаворитов. Матч Германии и Испании, безусловно, достоин финала, и как он сложится – совершенно непонятно. Обе команды сейчас на ходу, играют организованно, с хорошей атакой, со стройной обороной. Но, наверное, я чуть большее предпочтения отдам немцам, так как они хозяева турнира. И мне больше хочется, чтобы они прошли дальше, чтобы увидеть их в финале», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании состоится сегодня, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

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