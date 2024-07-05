Роман Шишкин: матч Германии и Испании, безусловно, достоин финала

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании.

«В двух первых четвертьфиналах Евро вообще нет фаворитов. Матч Германии и Испании, безусловно, достоин финала, и как он сложится – совершенно непонятно. Обе команды сейчас на ходу, играют организованно, с хорошей атакой, со стройной обороной. Но, наверное, я чуть большее предпочтения отдам немцам, так как они хозяева турнира. И мне больше хочется, чтобы они прошли дальше, чтобы увидеть их в финале», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании состоится сегодня, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.