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Карвахаль — о матче с Германией: шансы 50 на 50

Карвахаль — о матче с Германией: шансы 50 на 50
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Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль высказался в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня отличное предчувствие. По моим товарищам по команде я вижу, что все раскрепощены. Мы знаем, что нам нужно показать отличную игру, чтобы победить, но я вижу уверенную в себе команду. И заряженную энергией команду. Шансы 50 на 50, в этом матче детали будут иметь решающее значение», — приводит слова Карвахаля официальный сайт УЕФА.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Германии и Испании состоится сегодня, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и начнётся в 19:00 мск. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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