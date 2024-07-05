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Петржела: Дзюба остаётся без команды, потому что все знают, что он токсичный игрок

Петржела: Дзюба остаётся без команды, потому что все знают, что он токсичный игрок
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем экс-форварда железнодорожников Артёма Дзюбы после ухода из «Локомотива».

«Дзюба до сих пор остаётся без команды, потому что в российских клубах все знают о его сложном характере. Это токсичный игрок. Его приход может создать больше проблем, чем пользы. Поэтому никто не хочет его брать», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

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