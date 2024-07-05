Коштинья ответил на вопрос о фаворите матча Португалия — Франция

Бывший футболист сборной Португалии Коштинья высказался о расстановке сил в матче 1/4 финала Евро-2024 с Францией. Четвертьфинальная встреча пройдёт сегодня, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Есть ли фаворит в этом матче? Нет. Если я буду говорить сугубо как португалец, я, конечно, назову Португалию… Но на самом деле фаворита нет. Обе команды имеют шансы на победу в этом матче», — приводит слова Коштиньи интернет-портал RMC Sport.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).