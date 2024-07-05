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«Химки» объявили о переходе воспитанника «Краснодара» Никиты Кокарева

«Химки» объявили о переходе воспитанника «Краснодара» Никиты Кокарева
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Подмосковные «Химки» в своём телеграм-канале объявили о переходе воспитанника «Краснодара», голкипера Никиты Кокарева.

Кокареву 21 год, прошлый сезон он провёл в тульском «Арсенале», к которому присоединился только летом 2023 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 650 тысяч.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.

Отметим, что в конце июня РФС снял с «Химок» запрет на регистрацию новых футболистов.

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