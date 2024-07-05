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Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп поделился ожиданиями от матча Англия — Швейцария

Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп поделился ожиданиями от матча Англия — Швейцария
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Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Швейцарии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Давайте заставим швейцарцев беспокоиться о нас вместо того, чтобы самим беспокоиться о сопернике. Пока Англии везло на этом Евро, но давайте будем откровенными… Многие ли игроки Швейцарии попали бы в состав сборной Англии? Один, возможно. Я не хочу проявлять неуважение, но так оно и есть. Англия должна быть очень хороша в матче со Швейцарией, это правда. И я надеюсь, у нас получится сделать это», – приводит слова Реднаппа The Sun.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии состоится в субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Англия оказалась сильнее Словакии, а Швейцария выбила из турнира действующего чемпиона Европы в лице Италии.

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