Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп поделился ожиданиями от матча Англия — Швейцария

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Швейцарии.

«Давайте заставим швейцарцев беспокоиться о нас вместо того, чтобы самим беспокоиться о сопернике. Пока Англии везло на этом Евро, но давайте будем откровенными… Многие ли игроки Швейцарии попали бы в состав сборной Англии? Один, возможно. Я не хочу проявлять неуважение, но так оно и есть. Англия должна быть очень хороша в матче со Швейцарией, это правда. И я надеюсь, у нас получится сделать это», – приводит слова Реднаппа The Sun.

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии состоится в субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Англия оказалась сильнее Словакии, а Швейцария выбила из турнира действующего чемпиона Европы в лице Италии.