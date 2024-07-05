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Экс-игрок сборной Португалии поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро с Францией

Экс-игрок сборной Португалии поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро с Францией
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Бывший футболист сборной Португалии Коштинья поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 с Францией. Четвертьфинальная встреча пройдёт сегодня, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Получится очень равный матч, как это обычно бывает в играх Португалии и Франции. Это две большие футбольные страны с очень сильными составами. Этот матч будет проработан до мелочей. Никто не собирается давать шансы таким мастеровитым игрокам, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Криштиану Роналду, Рафаэлу Леау или Бернарду Силва. Я с нетерпением жду матча. Я бы хотел увидеть такой финал, но, к сожалению, это лишь четвертьфинал», — приводит слова Коштиньи RMC Sport.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

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