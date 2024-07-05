Экс-игрок сборной Португалии поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро с Францией

Бывший футболист сборной Португалии Коштинья поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 с Францией. Четвертьфинальная встреча пройдёт сегодня, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Получится очень равный матч, как это обычно бывает в играх Португалии и Франции. Это две большие футбольные страны с очень сильными составами. Этот матч будет проработан до мелочей. Никто не собирается давать шансы таким мастеровитым игрокам, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Криштиану Роналду, Рафаэлу Леау или Бернарду Силва. Я с нетерпением жду матча. Я бы хотел увидеть такой финал, но, к сожалению, это лишь четвертьфинал», — приводит слова Коштиньи RMC Sport.

Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).