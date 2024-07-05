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Галлас: надеюсь, Мбаппе покажет Роналду, что теперь он лучший игрок

Галлас: надеюсь, Мбаппе покажет Роналду, что теперь он лучший игрок
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Бывший центральный защитник сборной Франции Вильям Галлас поделился ожиданиями от грядущего матча 1/4 финала Евро-2024 с Португалией, который состоится сегодня, 5 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я надеюсь, что Мбаппе забьёт в ворота команды своего кумира, чтобы показать Роналду, что теперь он лучший игрок. Уверен, он забьёт в этом матче.

Посмотрев на Португалию, я думаю, что Франция сильнее на всех позициях, а Роналду приходится нелегко. На его плечи легло большое давление из-за того, что он не смог забить. Он выглядит таким нервным и эмоциональным. Если сравнивать футболистов, то сборная Франции намного, намного сильнее Португалии. Игра может быть напряжённый, но мы выйдем в полуфинал», — приводит слова Галласа Give me Sport.

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