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ЦСКА продлил контракт с полузащитницей Черномырдиной

ЦСКА продлил контракт с полузащитницей Черномырдиной
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Полузащитница Маргарита Черномырдина продлила контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что футболистка подписала долгосрочное соглашение с клубом.

«Маргарита выступает за армейцев с 2019 года. За это время она забила 31 гол в 133 матчах, два раза становилась чемпионом России, дважды выиграла Кубок России, а также стала обладателем Суперкубка России. Желаем Рите новых побед в составе красно-синих!» — написано в заявлении ЦСКА.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2024. Команда набрала 31 очко за 11 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 29 очков, на третьей — московский «Локомотив» (26).

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