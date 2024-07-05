Экс-игрок сборной Франции Галлас объяснил, почему Мбаппе не в лучшей форме на Евро-2024

Бывший центральный защитник сборной Франции Вильям Галлас поделился мнением о влиянии перехода нападающего французской национальной команды Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» на его игровую форму на Евро-2024.

«Это переход мечты. Но необходимость отложить объявление о нём на несколько месяцев определённо повлияла на Килиана. Вот почему на текущий момент мы не видим Килиана Мбаппе в лучшей форме. Он не забивает голов, как раньше, пускай и уже забил один [на Евро-2024]. Конец его карьеры в «ПСЖ» и полученная травма не помогли [набору формы]. Но матч за матчем можно увидеть, что его лучший футбол возвращается», — приводит слова Галласа Give me Sport.

Напомним, Мбаппе принял участие в трёх матчах чемпионата Европы — 2024, в которых отметился одним голом.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: