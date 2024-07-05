ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» объявил о подписании уругвайского полузащитника

«Ростов» объявил о подписании уругвайского полузащитника
Аудио-версия:
Комментарии

Опорный полузащитник Родриго Саравия перешёл из «Пеньяроля» в футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба южан.

«Родриго Саравия — игрок «Ростова»! Приветствуем Родриго в составе нашей команды и желаем успехов!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

В январе текущего года в СМИ появилась информация, что уругвайский полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравия отказался от перехода в «Ростов» из-за политической обстановки. Об этом сообщал журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Отмечалось, что игрок был заинтересован в экономическом плане, но близость Ростова-на-Дону к границе с Украиной стала причиной отказа.

Напомним, за «Пеньяроль» Саравия провёл в общей сложности 61 матч. Он забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android