«Ростов» объявил о подписании уругвайского полузащитника

Опорный полузащитник Родриго Саравия перешёл из «Пеньяроля» в футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба южан.

«Родриго Саравия — игрок «Ростова»! Приветствуем Родриго в составе нашей команды и желаем успехов!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

В январе текущего года в СМИ появилась информация, что уругвайский полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравия отказался от перехода в «Ростов» из-за политической обстановки. Об этом сообщал журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Отмечалось, что игрок был заинтересован в экономическом плане, но близость Ростова-на-Дону к границе с Украиной стала причиной отказа.

Напомним, за «Пеньяроль» Саравия провёл в общей сложности 61 матч. Он забил один гол и сделал одну результативную передачу.