«Спартак» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Актобе»
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В контрольном матче встретятся российский «Спартак» и казахстанский «Актобе». Команды будут играть на стадионе «Центральный» в Актобе (Казахстан). Начало матча — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
05 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Актобе
Актобе, Казахстан
1-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Самородов – 10'
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Чернов, Литвинов, Хлусевич, Мартинс, Зорин, Зобнин, Игнатов, Бонгонда, Соболев.
Запасные: Селихов, Дуарте, Гузиев, Рябчук, Тавареш, Умяров, Пруцев, Джебов, Плотников, Зиньковский, Мелёшин.
«Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. «Актобе» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана 2024 года. Команда набрала 22 очка за 12 матчей.
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