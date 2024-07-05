ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Актобе»

«Спартак» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Актобе»
Комментарии

В контрольном матче встретятся российский «Спартак» и казахстанский «Актобе». Команды будут играть на стадионе «Центральный» в Актобе (Казахстан). Начало матча — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
05 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Актобе
Актобе, Казахстан
1-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Самородов – 10'    

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Чернов, Литвинов, Хлусевич, Мартинс, Зорин, Зобнин, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

Запасные: Селихов, Дуарте, Гузиев, Рябчук, Тавареш, Умяров, Пруцев, Джебов, Плотников, Зиньковский, Мелёшин.

«Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. «Актобе» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана 2024 года. Команда набрала 22 очка за 12 матчей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android