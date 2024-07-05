Видеообзор победы сборной Аргентины в матче 1/4 финала Копы-2024 с Эквадором

Сегодня, 5 июля, состоялся первый четвертьфинал Кубка Америки – 2024 между сборными Аргентины и Эквадора. Встреча на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в основное время завершилась вничью – 1:1, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались аргентинцы – 4:2.

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

В составе Аргентины голом отметился защитник Лисандро Мартинес. За Эквадор забил нападающий Кевин Родригес.

В полуфинале Аргентина сыграет с победителем пары Венесуэла – Канада. Матч между командами пройдёт завтра, 6 июля.

Также в группе Аргентины и Перу находятся национальные команды Канады и Чили. Сборная Аргентины с тремя победами выиграла группу А и вышла в плей-офф Кубка Америки. Сборная Перу с одним очком заняла последнюю строчку в группе.