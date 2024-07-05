ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Справедливо ли наказание Джуду Беллингему за непристойный жест в матче со Словакией?

Справедливо ли наказание Джуду Беллингему за непристойный жест в матче со Словакией?
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 июля, стало известно, что полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем был оштрафован УЕФА на € 30 тыс. и отстранён за одну игру за неприличный жест после гола в ворота национальной команды Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

Также сообщалось, что отстранение вступает в силу не сразу и предусматривает испытательный срок в один год, исчисляемый с даты принятия данного решения.

«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением и ответить на вопрос: справедливо ли наказание Джуду Беллингему за непристойный жест в матче со Словакией?

Напомним, после забитого гола хавбек опустил руку в область паха и помахал ей там. После этого футболиста обвинили в неуважении.

Сборная Англии вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет со Швейцарией. Матч между этими командами состоится в субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android