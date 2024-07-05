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Испания — Германия. Прямая трансляция
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Справедливо ли наказание Мериху Демиралу за оскорбительный жест в матче с Австрией?

Справедливо ли наказание Мериху Демиралу за оскорбительный жест в матче с Австрией?
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Сегодня, 5 июля, УЕФА объявил, что защитник сборной Турции Мерих Демирал дисквалифицирован на два матча чемпионата Европы за жест во время празднования гола в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Австрии (2:1). В этой игре Демирал оформил дубль. При праздновании гола футболист использовал жест турецких националистов.

Таким образом, Мерих Демирал пропустит четвертьфинальный матч Евро-2024 с Нидерландами. Встреча состоится 6 июля. А если Турция выйдет в полуфинал, то Демирал не сыграет и там.

Справедливо ли наказание Мериху Демиралу за оскорбительный жест в матче с Австрией?

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, уступив в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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