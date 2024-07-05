Испания — Германия: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Евро-2024

Сегодня, 5 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд на игру.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Кукурелья, Лапорт, Руис, Родри, Педри, Ямаль, Мората, Уильямс.

Германия: Нойер, Рюдигер, Раум, Та, Киммих, Хаверц, Кроос, Мусиала, Зане, Гюндоган, Джан.

Сборная Германии начала свой путь на Евро-2024 с группы A, Испания стартовала в группе B. Немецкая команда набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места. Испанцы выиграли все три встречи на групповом этапе. В 1/8 финала национальная команда Германии оказалась сильнее Дании, а Испания обыграла Грузию.