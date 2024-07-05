«Аль-Иттихад» достиг договорённости с Де Брёйне о его переходе — журналист Галетти

«Аль-Иттихад» достиг устной договорённости с 33-летним атакующим полузащитником «Манчестер Сити» Кевином Де Брёйне о его переходе в саудовский клуб. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, после того как бельгийский футболист дал согласие на переход, дело остаётся за клубами. Подчёркивается, что «Манчестер Сити» открыт к тому, чтобы расстаться с Де Брёйне.

Напомним, полузащитник выступает в составе «горожан» с 2015 года. За этот период он принял участие в 382 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 170 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Де Брёйне преподали урок уличного футбола: