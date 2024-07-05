Алексей Прудников: немцам на домашнем Евро даются привилегии в судействе, но Испания лучше

Бывший футболист Алексей Прудников поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года, в котором встретятся национальные команды Испании и Германии. Матч состоится сегодня, 5 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Я не думаю, что матч между Испанией и Германией — это финал, это обычная игра. Финал будет потом. По игре сборная Испании поинтереснее, и у них лучше класс футболистов.

Мне не понравилось судейство в пользу Германии в матче с Данией. Мяч попадает в ноготь — судья ставит пенальти, мысок чуть дальше — это «вне игры». Германии, которая играет на домашнем Евро, даются какие-то привилегии», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.