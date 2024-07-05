ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Прудников: немцам на домашнем Евро даются привилегии в судействе, но Испания лучше

Алексей Прудников: немцам на домашнем Евро даются привилегии в судействе, но Испания лучше
Комментарии

Бывший футболист Алексей Прудников поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года, в котором встретятся национальные команды Испании и Германии. Матч состоится сегодня, 5 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не думаю, что матч между Испанией и Германией — это финал, это обычная игра. Финал будет потом. По игре сборная Испании поинтереснее, и у них лучше класс футболистов.

Мне не понравилось судейство в пользу Германии в матче с Данией. Мяч попадает в ноготь — судья ставит пенальти, мысок чуть дальше — это «вне игры». Германии, которая играет на домашнем Евро, даются какие-то привилегии», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android