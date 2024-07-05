Дмитрий Булыкин: матч Испания — Германия стал бы украшением финала Евро

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем четвертьфинальном матче Евро-2024 Испания — Германия.

«Матч между Испанией и Германией — это супервывеска, которая могла стать украшением полуфинала или финала чемпионата Европы. Но кто-то из них вылетит раньше, ведь это футбол. Я считаю, что небольшой фаворит — сборная Испании, однако у немцев есть много факторов, которые могут помочь. Германия будет играть дома при своих болельщиках», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 5 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.