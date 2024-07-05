ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер Егор Шамов стал игроком «Енисея»

Голкипер Егор Шамов стал игроком «Енисея»
Комментарии

Голкипер Егор Шамов перешёл в красноярский «Енисей». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Егору 30 лет, он воспитанник академии ЦСКА. С 2018 по 2023 год выступал за «Арсенал» Тула, в прошлом сезоне играл в составе ФК «Рубин».

Егор, доверяем тебе наши ворота! Удачи, успехов и побед вместе с ФК «Енисей»!» — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 30-летний Егор Шамов провёл один матч. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России.

«Енисей» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 51 очко за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки», заработав 66 очков за аналогичное количество игр.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android