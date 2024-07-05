Голкипер Егор Шамов стал игроком «Енисея»

Голкипер Егор Шамов перешёл в красноярский «Енисей». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Егору 30 лет, он воспитанник академии ЦСКА. С 2018 по 2023 год выступал за «Арсенал» Тула, в прошлом сезоне играл в составе ФК «Рубин».

Егор, доверяем тебе наши ворота! Удачи, успехов и побед вместе с ФК «Енисей»!» — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 30-летний Егор Шамов провёл один матч. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России.

«Енисей» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 51 очко за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки», заработав 66 очков за аналогичное количество игр.