УЕФА объявил, что «МЮ» и «Сити» могут играть в еврокубках вместе с «Ниццей» и «Жироной»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил участие «Манчестер Юнайтед» и «Ниццы» в Лиге Европы после «внесения существенных изменений заинтересованными инвесторами». Об этом информирует официальный сайт организации.

Кроме того, УЕФА одобрил участие «Жироны» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов после изменений в «Жироне», которые гарантировали, что «никто прямо или косвенно, ни в каком качестве не участвует в управлении и/или спортивных результатах» этих команд.

Однако подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» — «Ницца» и «Манчестер Сити» — «Жирона» не смогут продавать игроков друг другу, а также отдавать их в аренду начиная с июля 2024 года по сентябрь 2025 года, за исключением уже ранее согласованных сделок.

Напомним, новым совладельцем «Манчестер Юнайтед» является британский бизнесмен Джим Рэтклифф, чья химическая компания INEOS владеет «Ниццей». Владельцем «Манчестер Сити» и «Жироны» является City Football Group.