Агент: один клуб предлагал Конате больше, чем «Зенит» Глушенкову, но Мохамед отказался

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Мохамеда Конате, высказался о возможных вариантах продолжения карьеры игрока.

«По поиску клуба Конате уже есть конкретика. Я вёл и веду переговоры. Пока выбираем. Не могу назвать клубы, потому что начнётся подковёрная борьба. Могу сказать, что Мохамед отказался от перехода в один из клубов, где ему предлагали очень большие деньги. Предложение было очень крупное, думаю, он заработал бы даже больше, чем Глушенков в «Зените», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее 25-летний Мохамед Конате покинул грозненский «Ахмат» после завершения срока контракта. В сезоне-2023/2024 чемпионата России он провёл 29 матчей и забил 11 мячей.