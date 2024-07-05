Дмитрий Булыкин предположил, кто выиграет в противостоянии Мбаппе и Роналду

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года Португалия — Франция. Встреча состоится сегодня, 5 июля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Я думаю, что в матче Португалия – Франция команды не изменят себе, поэтому забьют немного. Думаю, что одного гола в этой встрече будет достаточно и со счётом 1:0 выиграют французы. В противостоянии Мбаппе и Роналду выиграет Килиан. Потому что у сборных разная защита», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.