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Дмитрий Булыкин предположил, кто выиграет в противостоянии Мбаппе и Роналду

Дмитрий Булыкин предположил, кто выиграет в противостоянии Мбаппе и Роналду
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года Португалия — Франция. Встреча состоится сегодня, 5 июля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что в матче Португалия – Франция команды не изменят себе, поэтому забьют немного. Думаю, что одного гола в этой встрече будет достаточно и со счётом 1:0 выиграют французы. В противостоянии Мбаппе и Роналду выиграет Килиан. Потому что у сборных разная защита», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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