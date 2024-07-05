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Испания — Германия. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Кто пройдёт в полуфинал Евро-2024 — Испания или Германия?

Кто пройдёт в полуфинал Евро-2024 — Испания или Германия?
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Сегодня, 5 июля, в матче 1/4 финала чемпионата Европы встретятся сборные Испании и Германии. Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кто пройдёт в полуфинал Евро-2024 — Испания или Германия?

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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