Кто пройдёт в полуфинал Евро-2024 — Испания или Германия?
Поделиться
Сегодня, 5 июля, в матче 1/4 финала чемпионата Европы встретятся сборные Испании и Германии. Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кто пройдёт в полуфинал Евро-2024 — Испания или Германия?
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.
Комментарии
- 5 июля 2024
-
18:25
-
18:23
-
18:20
-
18:16
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
18:06
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:44
-
17:39
-
17:21
-
17:18
-
17:11
-
17:08
-
17:06
-
17:02
-
17:01
-
16:53
-
16:48
-
16:48
-
16:47
-
16:43
-
16:33
-
16:30
-
16:26
-
16:15
-
16:15
-
16:02
-
16:00
-
15:52