Кто пройдёт в полуфинал Евро-2024 — Испания или Германия?

Сегодня, 5 июля, в матче 1/4 финала чемпионата Европы встретятся сборные Испании и Германии. Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кто пройдёт в полуфинал Евро-2024 — Испания или Германия?

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.