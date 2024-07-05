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Испания — Германия. Прямая трансляция
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Нойер — третий игрок после Роналду и Пепе, который принял участие в 20 матчах на Евро

Нойер — третий игрок после Роналду и Пепе, который принял участие в 20 матчах на Евро
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Матч 1/4 финала Евро-2024 с Испанией, который состоится сегодня, 5 июля, станет 20-м для вратаря сборной Германии Мануэля Нойера на чемпионатах Европы. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

38-летний вратарь является третьим футболистом, достигшим отметки в 20 игр на Евро после нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду (29 матчей) и его соотечественника Пепе (22 игры).

Нойер принял участие в большем количестве матчей на Евро, чем любой другой игрок сборной Германии. Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Данией (2:0) стала 19-й для голкипера на этих турнирах, что позволило ему обойти предыдущего рекордсмена бундестим — полузащитника Бастиана Швайнштайгера (18 встреч).

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