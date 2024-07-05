Стало известно, где может пройти товарищеская игра между сборными России и Замбии

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга поделился информацией о проведении товарищеского матча с Россией.

«Это была совместная договоренность Замбии и России провести игру сборных по футболу. Нашей федерации поступило предложение сыграть — мы сразу согласились. Сейчас обсуждаем место и время проведения товарищеского матча наших команд, но есть большая вероятность, что мы сыграем в России, а не в Замбии. Есть факторы, от которых все зависит. Выбрать точную дату пока тоже сложно, но мы стараемся выбрать идеальный день для этой игры. Мы на связи с коллегами из РФС, созваниваемся и проводим онлайн-совещания», — приводит слова Каманги Sport24.

Ранее появилась информация, что национальные команды России и Замбии проведут товарищеский матч этой осенью. Об этом ТАСС рассказал посол Российской Федерации в Замбии Азим Ярахмедов.

Позже генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил Sport24, что преждевременно говорить о договорённостях по поводу товарищеских матчей сборной России.

Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. Так, 7 июня сборная России разгромила национальную команду Беларуси (4:0), а ранее обыграла Сербию (4:0).