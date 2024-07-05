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В Okko заявили, что не планируют продавать субправа на игры Лиги чемпионов «Матч ТВ»

В Okko заявили, что не планируют продавать субправа на игры Лиги чемпионов «Матч ТВ»
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Представитель пресс-службы Okko сообщил, что компания не планирует продавать субправа на игры Лиги чемпионов «Матч ТВ».

— Весь спорт в Okko можно смотреть по цене базовой подписки. На данный момент цена базовой подписки, открывающей доступ к фильмам, сериалам и спортивным трансляциям, составляет 199 рублей.

— Может ли Оkko продать субправа на часть матчей еврокубков «Матч ТВ»?
— Okko планирует показывать матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций эксклюзивно, — сообщили в пресс-службе Okko в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что Okko будет эксклюзивно показывать в России Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций, начиная с сезона-2024/2025.

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