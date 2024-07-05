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Вингер сборной Турции Актюркоглу не заинтересован в переходе в «Спартак» — TRT Spor

Вингер сборной Турции Актюркоглу не заинтересован в переходе в «Спартак» — TRT Spor
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Крайний нападающий сборной Турции и «Галатасарая» Керем Актюркоглу не заинтересован в переходе в «Спартак», который ранее, по информации издания Sabah, отправил предложение по трансферу 25-летнего футболиста. Об этом сообщает TRT Spor.

По информации источника, Актюркоглу хочет продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Подчёркивается, что интерес к вингеру проявляют команды из Испании и Саудовской Аравии. Будущее Керема станет ясно после Евро-2024

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.

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