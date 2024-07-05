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Круговой: ЦСКА в прошлом сезоне мог быть в двойке, если бы не потерянные очки в концовках

Круговой: ЦСКА в прошлом сезоне мог быть в двойке, если бы не потерянные очки в концовках
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Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о турнирном положении армейского клуба по итогам прошлого сезона РПЛ.

«ЦСКА в прошлом сезоне пропускал голы на последних минутах матчей. Если бы они не потеряли таким образом столько очков, то могли бы по итогам сезона оказаться на первом-втором месте. Думаю, выводы сделаны. Теперь будем играть более сконцентрированно в обороне, особенно в концовках матчей. Я готов усилить линию защиты. Хочу приносить пользу ЦСКА», — приводит слова Кругового Metaratings.

Отметим, что Круговой согласовал контракт с ЦСКА по ходу весенней части сезона и летом перешёл в стан армейцев по окончании трудового соглашения с петербургским «Зенитом». Защитник является воспитанником академии сине-бело-голубых. На счету Кругового два гола и 11 результативных передач в 105 матчах за «Зенит».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» занял первое место в таблице РПЛ. ЦСКА финишировал шестым.

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