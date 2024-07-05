Фомин — об упущенном чемпионстве «Динамо»: первое время было тяжёлое осознание

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что первоначально тяжело воспринял упущенное чемпионство в минувшем сезоне РПЛ.

«Когда в важном матче тебя устраивает ничья, было первое время тяжёлое осознание, что упустили чемпионство. Но сейчас работаем, нужно жить настоящим, не прошлым, смотрим вперёд, готовимся к чемпионату. Когда за тур ты идёшь на первом, конечно, хочется быть первым. Но выводы сделать сложно, заняли третье место, не знаю. Но когда в последнем туре ты можешь стать чемпионом, конечно, думаешь об этом», — приводит слова Фомина ТАСС.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.