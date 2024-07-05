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Касильяс: слова Леманна о юности Испании? Будучи детьми, мы победили Германию на Евро-2008

Касильяс: слова Леманна о юности Испании? Будучи детьми, мы победили Германию на Евро-2008
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Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс отреагировал на слова экс-голкипера Германии Йенса Леманна, который в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 с «Фурия Роха» назвал её «командой детей». Встреча состоится сегодня, 5 июля.

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«Возможно, ему будет жаль, что он это сказал, не так ли? Правда в том, что Леманн очень хороший парень. Мне придётся напомнить ему об этом.

Дело не в том, что я тоже думаю, что мы маленькие и неопытные, но если он так говорит… Что ж, в 2008 году мы были такими, маленькими и неопытными, очень похожими на нынешних. И тогда мы победили Германию», — приводит слова Касильяса AS.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Перерыв
0 : 0
Германия

Напомним, сборные Испании и Германии встретились в финале Евро-2008. «Фурия Роха» победила со счётом 1:0. В той игре Касильяс защищал ворота испанской национальной команды.

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