Касильяс: слова Леманна о юности Испании? Будучи детьми, мы победили Германию на Евро-2008

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс отреагировал на слова экс-голкипера Германии Йенса Леманна, который в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 с «Фурия Роха» назвал её «командой детей». Встреча состоится сегодня, 5 июля.

Материалы по теме Йенс Леманн: сборная Испании — это команда детей

«Возможно, ему будет жаль, что он это сказал, не так ли? Правда в том, что Леманн очень хороший парень. Мне придётся напомнить ему об этом.

Дело не в том, что я тоже думаю, что мы маленькие и неопытные, но если он так говорит… Что ж, в 2008 году мы были такими, маленькими и неопытными, очень похожими на нынешних. И тогда мы победили Германию», — приводит слова Касильяса AS.

Напомним, сборные Испании и Германии встретились в финале Евро-2008. «Фурия Роха» победила со счётом 1:0. В той игре Касильяс защищал ворота испанской национальной команды.

Немецкий полицейский станцевал с фанатами Албании на Евро-2024: