Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч Летнего кубка с аргентинским «Тальересом»

В матче Летнего кубка встретятся российский «Зенит» и аргентинский «Тальерес». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовый состав «Зенита»: Латышонок, Волков, Родригао, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Мостовой, Глушенков.
Летний кубок 2024 года, в котором принимают участие четыре команды (российские «Зенит» и «Сочи», сербская «Црвена Звезда», аргентинский «Тальерес»), проходит в период со 2 по 12 июля в Санкт-Петербурге. Игры Летнего кубка принимают стадионы «Газпром Арена» и «Петровский». Во вторник, 2 июля, в первом матче Летнего кубка «Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 5:2.
- 5 июля 2024
-
19:55
-
19:47
-
19:45
-
19:36
-
19:29
-
19:19
-
19:09
-
19:09
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:49
-
18:48
-
18:45
-
18:38
-
18:32
-
18:31
-
18:25
-
18:23
-
18:20
-
18:16
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
18:06
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:44
-
17:39
-
17:21