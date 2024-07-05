Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч Летнего кубка с аргентинским «Тальересом»

В матче Летнего кубка встретятся российский «Зенит» и аргентинский «Тальерес». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовый состав «Зенита»: Латышонок, Волков, Родригао, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Мостовой, Глушенков.

Летний кубок 2024 года, в котором принимают участие четыре команды (российские «Зенит» и «Сочи», сербская «Црвена Звезда», аргентинский «Тальерес»), проходит в период со 2 по 12 июля в Санкт-Петербурге. Игры Летнего кубка принимают стадионы «Газпром Арена» и «Петровский». Во вторник, 2 июля, в первом матче Летнего кубка «Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 5:2.