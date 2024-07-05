Радченко: сборная Франции с Мбаппе выглядит мощнее, но он не раскрылся до конца

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года Португалия — Франция. Встреча состоится сегодня, 5 июля. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Были большие ожидания от игры Килиана Мбаппе на этом чемпионате Европы, но он не раскрылся до конца. На это повлияла травма носа, а также переход в «Реал» Мадрид. Футболисты — это тоже люди, поэтому всё это не проходит бесследно.

К Криштиану Роналду будет пристальное внимание, потому что он в таком возрасте играет практически все матчи Евро. Поэтому от него будет много зависеть, и он сделает всё возможное, но неизвестно, хватит ли ему сил. Я думаю, что в этом противостоянии будет перевес на стороне Мбаппе. Он молодой футболист, который выиграл практически всё, поэтому сборная Франции с Мбаппе выглядит мощнее», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.