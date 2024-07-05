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Агент Гогуа: если Седрик окажется в «Химках», он будет одним из лучших защитников в РПЛ

Агент Гогуа: если Седрик окажется в «Химках», он будет одним из лучших защитников в РПЛ
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Седрика Гогуа, высказался о будущем футболиста.

«Гогуа тренируется с «Химками», сыграл за них товарищеский матч. Сыграл хорошо. Если Седрик там окажется, то будет одним из лучших защитников РПЛ. Это я вам точно говорю. Спросите у любого руководителя: все скажут, что Гогуа — топ!» — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги 29-летний Седрик Гогуа провёл 11 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Срок контракта ивуарийского защитника с «Шинником» завершился 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

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