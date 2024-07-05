Кафанов: приятно удивлён игрой вратаря Мамардашвили на Евро-2024

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили на чемпионате Европы – 2024.

«Я был приятно удивлён игрой грузинского вратаря Мамардашвили. Знал, что это хороший вратарь. Он своей игрой помог своей сборной добиться исторического достижения для своей команды. Уверен, что теперь Мамардашвили получит предложения от больших клубов Европы!» — приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, на Евро-2024 Мамардашвили совершил 30 спасений, почти повторив рекорд бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который сделал 32 сейва на чемпионате Европы — 2008.

Сборная Грузии дошла до стадии 1/8 финала Евро-2024, где уступила Испании со счётом 1:4.

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024: