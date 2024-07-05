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Ерохин ответил на вопрос об уровне сборной России в условиях отстранения

Ерохин ответил на вопрос об уровне сборной России в условиях отстранения
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос, отстаёт ли сборная России в развитии в условиях отстранения от международных турниров.

«Конечно, было бы интересно посмотреть, как сборная выглядела бы на фоне лучших команд Европы. Тем более что ребята неплохо себя показали в последних матчах. Но это всё такие умозрительные рассуждения. Говорить можно всё что угодно, а решает всё футбольное поле. Какого результата добилась бы наша команда, участвуй в чемпионате Европы, смогла бы она вообще туда попасть, сейчас никто не может сказать. То же касается вашего вопроса — когда будем играть с сильнейшими сборными, тогда и поймём, сильно мы отстаём или не очень», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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