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Игрок «Партизана» Антич: если будут предложения из РПЛ, обязательно рассмотрю

Игрок «Партизана» Антич: если будут предложения из РПЛ, обязательно рассмотрю
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Левый защитник «Партизана» Никола Антич, ранее выступавший за «Химки», заявил о наличии у него желания вновь выступать в чемпионате России.

«У меня прекрасные эмоции от приезда в Россию, буду кайфовать ближайшие дни. Мне нравилось играть здесь. И до сих пор есть большое желание вернуться в РПЛ. Если будут предложения, обязательно рассмотрю», — приводит слова Антича Metaraitings.

Напомним, Антич принял участие в матче 1-го тура Братского кубка с московским «Динамо» (2:2, 2:4 пен.). 30-летний футболист провёл на поле всё время встречи.

В составе «Химок» защитник принял участие в 11 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

В минувшем сезоне Антич принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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