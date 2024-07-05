«Спартак» сыграл вничью с «Актобе» в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Спартак» и казахстанский «Актобе». Команды играли на стадионе «Центральный» в Актобе (Казахстан). Итоговый результат — 1:1.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
05 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Актобе
Актобе, Казахстан
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Самородов – 10' 1:1 Чернов – 47'
На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Актобе» Максим Самородов. На 47-й минуте ответный мяч «Спартака» забил защитник Никита Чернов.
«Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. «Актобе» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана 2024 года. Команда набрала 22 очка за 12 матчей.
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Спартак» встретится с «Оренбургом» 21 июля. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.
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