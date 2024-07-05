Испания — Германия: Педри получил травму в начале матча и был заменён на Ольмо

В эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте проходит матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте в составе испанцев из-за травмы поле покинул полузащитник Педри. Вместо него вышел Дани Ольмо.

Отметим, что после того, как Педри приблизился к скамейке запасных, почти все игроки испанцев подошли к нему и поддержали.

Фото: Кадр из трансляции матча на телеканале «Матч ТВ»

Сборная Германии начала свой путь на Евро-2024 с группы A, Испания стартовала в группе B. Немецкая команда набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места. Испанцы выиграли все три встречи на групповом этапе. В 1/8 финала национальная команда Германии оказалась сильнее Дании, а Испания обыграла Грузию.