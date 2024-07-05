Осинькин ответил, может ли Салтыков вернуться в «Крылья Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил, может ли полузащитник Никита Салтыков вернуться в команду.

«Салтыков уже точно не вернётся? Да, он простился с нашей командой, поблагодарил за путь, который он прошёл вместе с нами, и за помощь в восстановлении. Сейчас он игрок «Локомотива», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Зимой Никита Салтыков стал игроком «Локомотива», но остался в «Крыльях Советов» на правах аренды.

В сезоне-2023/2024 19-летний Никита Салтыков принял участие в 33 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн. «Крылья Советов» завершили чемпионат России на девятом месте.