ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осинькин ответил, может ли Салтыков вернуться в «Крылья Советов»

Осинькин ответил, может ли Салтыков вернуться в «Крылья Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил, может ли полузащитник Никита Салтыков вернуться в команду.

«Салтыков уже точно не вернётся? Да, он простился с нашей командой, поблагодарил за путь, который он прошёл вместе с нами, и за помощь в восстановлении. Сейчас он игрок «Локомотива», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Зимой Никита Салтыков стал игроком «Локомотива», но остался в «Крыльях Советов» на правах аренды.

В сезоне-2023/2024 19-летний Никита Салтыков принял участие в 33 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн. «Крылья Советов» завершили чемпионат России на девятом месте.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android