Тренер «Црвены Звезды» Милоевич: матчи с «Зенитом» — это игры уровня Лиги чемпионов

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился мнением о матчах с «Зенитом», с которым его команде предстоит сыграть на Летнем кубке. Встреча состоится 8 июля.

Winline Летний Кубок РПЛ Winline Летний Кубок РПЛ 08 июля 2024, понедельник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Црвена Звезда Белград, Сербия Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сборы проходят замечательно. Благодарю «Зенит» за организацию. Сборники уже подтягиваются к команде. Мы им дали дополнительные дни отдыха, поэтому сегодня было много юных футболистов, которые станут будущим «Црвены Звезды». Горжусь ими.

Матчи с «Зенитом» — это игры уровня Лиги чемпионов. «Зенит» — чемпион России, поэтому наша игра будет очень интересной, несмотря на то что мы находимся в неоптимальном состоянии», — приводит слова Милоевича Metaratings.

Напомним, в товарищеском международном турнире также выступают «Сочи» и «Атлетико Тальерес». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и продлится до 14 июля.

5 июля «Црвена Звезда» обыграла «Сочи» со счётом 2:0. Первый гол в матче был забит на 38-й минуте. Отметился сенегальский нападающий «Црвены Звезды» Шериф Ндиайе. На 44-й минуте полузащитник Лазар Йованович удвоил преимущество белградцев.

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