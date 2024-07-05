ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Црвены Звезды» Милоевич: матчи с «Зенитом» — это игры уровня Лиги чемпионов

Тренер «Црвены Звезды» Милоевич: матчи с «Зенитом» — это игры уровня Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился мнением о матчах с «Зенитом», с которым его команде предстоит сыграть на Летнем кубке. Встреча состоится 8 июля.

Winline Летний Кубок РПЛ
08 июля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборы проходят замечательно. Благодарю «Зенит» за организацию. Сборники уже подтягиваются к команде. Мы им дали дополнительные дни отдыха, поэтому сегодня было много юных футболистов, которые станут будущим «Црвены Звезды». Горжусь ими.

Матчи с «Зенитом» — это игры уровня Лиги чемпионов. «Зенит» — чемпион России, поэтому наша игра будет очень интересной, несмотря на то что мы находимся в неоптимальном состоянии», — приводит слова Милоевича Metaratings.

Напомним, в товарищеском международном турнире также выступают «Сочи» и «Атлетико Тальерес». Матчи проходят на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир стартовал 2 июля и продлится до 14 июля.

5 июля «Црвена Звезда» обыграла «Сочи» со счётом 2:0. Первый гол в матче был забит на 38-й минуте. Отметился сенегальский нападающий «Црвены Звезды» Шериф Ндиайе. На 44-й минуте полузащитник Лазар Йованович удвоил преимущество белградцев.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android