Врио губернатора Самарской области заявил о планах по улучшению клубной базы «Крыльев»

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о поддержке «Крыльев Советов» регионом.

«Работаю в регионе месяц, но про «Крылья Советов» знаю очень давно. Когда перешёл на работу в Самарскую область, мне люди, друзья из разных регионов, из разных сфер говорили: слушай, у тебя там будет по-разному, но есть «Крылья Советов». «Крылья» в Самарской области знают все, команду очень любят. Приехал, чтобы познакомиться, узнать, чем помочь.

Я не профессионал в этом виде спорта, в вашей деятельности, но помогать готов. С футболистами бегать по полю не будем, но будем поддерживать клуб — финансово и не только. Я вижу бюджет, который выделяется из региона на поддержку команды. Он значительный и позволяет, чтобы у команды были условия, чтобы тренироваться и побеждать. Но будем создавать дополнительные условия для тренировок, улучшать условия на клубной базе», — приводит слова Федорищева «РБ Спорт».

«Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 чемпионата России на девятом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 41 очко за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».