«Было очень холодно». Матерацци поделился воспоминаниями о матчах с российскими командами

Бывший центральный защитник «Интера» Марко Матерацци вспомнил о своих матчах с российскими командами.

«Вроде бы в 2002 году был «Локомотив», и мы проиграли 0:3, здесь было очень холодно (матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2003/2004. — Прим. «Чемпионата»). Нам забили три гола и отправили домой. Тогда мы с Купером проиграли чемпионство, и та неделя для нас была беспокойной.

Помню четвертьфинал в Москве [c ЦСКА]. Приехали сюда после домашней победы 1:0 (Лига чемпионов сезона-2009/2010. — Прим. «Чемпионата»). Здесь у нас получилось забить быстрый гол, это был Снейдер. Там была ошибка вратаря», — сказал Матерацци в эфире «Okko Cпорт».

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