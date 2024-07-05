Рюдигер пропустит полуфинал Евро-2024 в случае выхода туда сборной Германии

Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер пропустит полуфинал Евро-2024 в случае выхода туда немецкой национальной команды из-за перебора жёлтых карточек.

На 13-й минуте матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Испанией, который проходит в эти минуты, Рюдигер получил жёлтую карточку за то, что не успел сыграть в мяч и сбил полузащитника «Фурия Роха» Даниэля Ольмо.

Первое предупреждение на Евро-2024 центральный защитник получил в матче 2-го тура группового этапа с Венгрией (2:0).

Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. На момент выхода новости счёт 0:0.

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024: