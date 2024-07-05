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Испания — Германия. Прямая трансляция
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Рюдигер пропустит полуфинал Евро-2024 в случае выхода туда сборной Германии

Рюдигер пропустит полуфинал Евро-2024 в случае выхода туда сборной Германии
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Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер пропустит полуфинал Евро-2024 в случае выхода туда немецкой национальной команды из-за перебора жёлтых карточек.

На 13-й минуте матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Испанией, который проходит в эти минуты, Рюдигер получил жёлтую карточку за то, что не успел сыграть в мяч и сбил полузащитника «Фурия Роха» Даниэля Ольмо.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Перерыв
0 : 0
Германия

Первое предупреждение на Евро-2024 центральный защитник получил в матче 2-го тура группового этапа с Венгрией (2:0).

Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. На момент выхода новости счёт 0:0.

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Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024:

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