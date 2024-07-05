Дисквалификации от УЕФА за жесты на Евро, срыв матчей на Уимблдоне. Главное к вечеру
УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции Демирала на два матча Евро-2024, а Беллингем оштрафован и дисквалифицирован условно. На Уимблдоне перенесено несколько матчей из-за непогоды. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 5 июля.
Евро-2024
- Президент Турции Эрдоган сделал заявление после объявления о наказании Демирала от УЕФА
- УЕФА объявил о дисквалификации Демирала на два матча. Он пропустит четвертьфинал Евро-2024
- УЕФА оштрафовал Беллингема и отстранил на одну игру условно за неприличный жест
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