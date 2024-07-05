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«Мы сильно пострадали». Месси высказался о победе в матче с Эквадором на Копе-2024

«Мы сильно пострадали». Месси высказался о победе в матче с Эквадором на Копе-2024
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после матча 1/4 финала Кубка Америки — 2024 с эквадорской национальной команды (1:1, 4:2 пен.).

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 1
4 : 2
Эквадор
1:0 Мартинес – 35'     1:1 Родригес – 90+1'    

«Ещё один шаг… Мы сильно пострадали в матче с жёстким соперником. Мы вышли в полуфинал благодаря труду всех футболистов. Кроме того, у нас лучший в мире вратарь. Вперёд, Аргентина», — написал Месси в своей социальной сети.

Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, Месси не реализовал 11-метровый удар в послематчевой серии пенальти в этом противостоянии.

В полуфинале данного соревнования аргентинская национальная команда сыграет с победителем пары Венесуэла – Канада. Матч между командами пройдёт завтра, 6 июля.

Календарь Кубка Америки - 2024
Сетка плей-офф Кубка Америки – 2024

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