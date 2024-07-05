«Мы сильно пострадали». Месси высказался о победе в матче с Эквадором на Копе-2024

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после матча 1/4 финала Кубка Америки — 2024 с эквадорской национальной команды (1:1, 4:2 пен.).
«Ещё один шаг… Мы сильно пострадали в матче с жёстким соперником. Мы вышли в полуфинал благодаря труду всех футболистов. Кроме того, у нас лучший в мире вратарь. Вперёд, Аргентина», — написал Месси в своей социальной сети.
Трансляция матча Аргентина – Эквадор на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
Напомним, Месси не реализовал 11-метровый удар в послематчевой серии пенальти в этом противостоянии.
В полуфинале данного соревнования аргентинская национальная команда сыграет с победителем пары Венесуэла – Канада. Матч между командами пройдёт завтра, 6 июля.
Лионель Месси сыграл в теннис: