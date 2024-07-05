Агент Голенкова: если от «Зенита» поступит предложение, то будем обсуждать

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда «Ростова» Егора Голенкова, высказался о будущем своего клиента.

«Есть вероятность, что Голенков покинет «Ростов» этим летом? Если будет предложение, которое устроит Егора и «Ростов», то Голенков может уйти. Голенков будет готов перейти в «Зенит», если поступит предложение? Сейчас это обсуждать бессмысленно. Если оно поступит, то будем обсуждать», – приводит слова агента «Спорт день за днём».

Напомним, в сезоне-2023/2024 24-летний форвард ростовчан Егор Голенков провёл в общей сложности 39 матчей, забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до конца декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость российского нападающего в € 2 млн.