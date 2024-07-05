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«Ювентус» объявил о переходе лучшего голкипера Серии А сезона-2023/2024

«Ювентус» объявил о переходе лучшего голкипера Серии А сезона-2023/2024
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Итальянский голкипер Микеле Ди Грегорио стал игроком туринского «Ювентуса». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Микеле переходит в «Ювентус» в качестве обладателя приза лучшему вратарю Серии А в прошлом сезоне, который был заработан благодаря его отличной игре за «Монцу».

Среди вратарей, игравших в Серии А в прошлом сезоне, Ди Грегорио сделал больше всего сейвов — 127 в 33 матчах. В прошлом сезоне ни один вратарь Серии А не сделал больше сейвов в одном матче, чем его девять в матче с «Наполи» в декабре.

Мы с нетерпением ждём возможности увидеть его в деле. Добро пожаловать в «Ювентус», Ди Гре!» — написано в заявлении «Ювентуса».

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии 26-летний Микеле Ди Грегорио провёл 33 матча.

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