«Ювентус» объявил о переходе лучшего голкипера Серии А сезона-2023/2024

Итальянский голкипер Микеле Ди Грегорио стал игроком туринского «Ювентуса». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Микеле переходит в «Ювентус» в качестве обладателя приза лучшему вратарю Серии А в прошлом сезоне, который был заработан благодаря его отличной игре за «Монцу».

Среди вратарей, игравших в Серии А в прошлом сезоне, Ди Грегорио сделал больше всего сейвов — 127 в 33 матчах. В прошлом сезоне ни один вратарь Серии А не сделал больше сейвов в одном матче, чем его девять в матче с «Наполи» в декабре.

Мы с нетерпением ждём возможности увидеть его в деле. Добро пожаловать в «Ювентус», Ди Гре!» — написано в заявлении «Ювентуса».

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии 26-летний Микеле Ди Грегорио провёл 33 матча.