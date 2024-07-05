Роналду забил в плей-офф Евро или ЧМ столько же голов, сколько Зидан с Евро-2004

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду за 20 матчей в плей-офф чемпионатов Европы и мира забил три гола. Экс-полузащитник французской национальной команды Зинедин Зидан забил столько же, начиная с Евро-2004, однако уже в 2006 году футболист завершил карьеру. Об этом информирует Opta.

Напомним, 39-летний футболист забивал в полуфинале Евро-2004 с Нидерландами (2:1). В четвертьфинале чемпионата Европы — 2012 с чешской национальной командой (0:1). Также португальский нападающий отметился забитым мячом во встрече полуфинала Евро-2016 с Уэльсом (2:0).

На чемпионате Европы — 2024 Роналду принял участие в четырёх матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: